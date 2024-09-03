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Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor. İşte detaylar...

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane', 6 Eylül’de dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

 Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

Söz ve müziği Sheyh Ree imzalı şarkının klibinde Çıtak, performansıyla göz doldurdu.

 Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

Damla Demircioğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Çıtak,

 Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor


"Klip, aslında şarkıyı ilk duyduğum andan itibaren kafamda hazırdı" dedi.

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