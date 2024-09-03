 Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane' çıkıyor

Dilan Çıtak'ın yeni single'ı 'Virane', 6 Eylül’de dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Söz ve müziği Sheyh Ree imzalı şarkının klibinde Çıtak, performansıyla göz doldurdu.

Damla Demircioğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Çıtak,



"Klip, aslında şarkıyı ilk duyduğum andan itibaren kafamda hazırdı" dedi.

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