 Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile davalık mı? Şarkıcı ilk kez konuştu!

Dilan Çıtak, Bodrum'daki Catamaran'da sahne aldı.

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Küçüklüğümden beri hayal ederdim, nasıl bir şey diye? Bugünde burada sahnedeyim" dedi. Bayram tatilini çalışarak geçirdim" diyen Çıtak, "Bayram sürecinde kayıt yaparak geçirdim. Sahneler dışında geceleri sürekli kayıt yaptım" ifadelerini kullandı.

"Şarkılar sonrası çektiği kliplere bir ev parası harcıyorum" diyen Çıtak, "Klipler çok maliyetli oluyor. Bir ev parasına yakın para harcıyorum. O yüzden çok çalışmam lazım. İyi ki harcıyorum, iyi iş iyi finans demek" açıklamasını yaptı.

YAKIŞTIĞI SÜRECE MESELE YOK

Rap şarkılarda argo ve küfürlü kelimelerle alakalı şarkıcı, "Bence yakıştığı sürece mesele yok. Benimde elimde olsa şarkılarda küfür etmem gerektiği yerde edebilirdim. Benim favori rapçilerim Sagopa ve Ceza. Bu hiçbir zaman değişmez. Onlar dede, bence. Rapin kralları bu isimler" dedi. Çıtak, "Hayatınızda keşke yapmasaydım veya yapsaydım dediğiniz şeyler oldu mu?" sorusuna, "Ona bu röportaj yetmez. Bir günümüzü buna ayırmamız lazım. Yaşım henüz genç ama inşallah daha yapmasaydım diyeceğim çok şey olmaz. Keşke obsesif olmasaydım" yanıtını verdi.

"Benim için bayramlar annemi kaybettikten sonra bitti diyebilirim" diyen şarkıcı, "Babamı da kaybettim. İki babam olması biraz şanslı bir durum ama anneannem benim için Çıtak'dı. O gittikten sonra birazcık yarım kaldım ama yine bayram değer bilmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

KİMSEYLE DAVALIK DEĞİLİM

Çıtak, "Babanız İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlık ya da kırıklık var mı?" sorusuna, "Yok, hayır hiçbir şey yok. Her şey güzel. Herkes hayatta ve mutlu olduğu sürece bir sıkıntı yok" cevabını verdi.

Şarkıcı, "İbrahim Tatlıses'i bayram için aradınız mı?" sorusuna ise, "Tabii ki aradım, neden aramıyım? Babam benim" diye cevap verdi. İbrahim Tatlıses'le davalık olduğu yönünde çıkan haberlere Çıtak, "Ben mi davalığım? Kimseyle davalık değilim, çok şükür" şeklinde konuştu.

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