Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu Aşkı Belgelendi!

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile Magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, tiyatroyu birlikte izledi. Dilan Çiçek Deniz, nişanlısı Thor Saevarsoon’dan ayrılırken, Mert Yazıcıoğlu ise oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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