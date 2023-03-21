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Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Beyoğlu'nda bir tiyatro oyununda ilk kez ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Beyoğlu'nda bir tiyatro oyununda ilk kez ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyun arasında molaya çıkan çift, gazetecileri bir anda karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.

Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyuncu, "Dilan Hanım, Mert Bey ilişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar, her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Ama oyun başlayacak. Oyundan sonra konuşalım" diyerek salona giriş yaptı.

Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyun sonrası yapılan söyleşiye katılmayan çift, alt kısımdan binayı terk etti.

Dilan Çiçek Deniz, Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu

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