 Dilan Çiçek Deniz'in tiyatro tarzı

Dilan Çiçek Deniz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere takıldı. Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen oyuncu, sahne öncesi muhabirleri kırmayıp objektiflere poz verdi.

Oyuncunun, şık tarzı gözlerden kaçmazken, güzelliği ise göz kamaştırdı.

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