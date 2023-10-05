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Dilan Çiçek Deniz'in tiyatro tarzı

Dilan Çiçek Deniz'in tiyatro tarzı... İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz'in tiyatro tarzı

Dilan Çiçek Deniz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere takıldı. Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen oyuncu, sahne öncesi muhabirleri kırmayıp objektiflere poz verdi.

 Dilan Çiçek Deniz'in tiyatro tarzı

Oyuncunun, şık tarzı gözlerden kaçmazken, güzelliği ise göz kamaştırdı.

 

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