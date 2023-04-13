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Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  

Nişanlısı Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan ünlü İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, sevgilisiyle görüntülendi. İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  

Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaparken Dilan Çiçek Deniz ile ayrılık kararı alarak daha sonrasında da Türkiye'de kalan İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, önceki gece yine çapkınlık turundaydı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  
Birlikte bir mekandan çıktığı sevgilisiyle Bebek'deki bir kafede yemek yiyen Saevarsson, yemeğin ardından hesabı öderken sevgilisiyle öpüştü. O esnada gazetecileri fark etmeyen ünlü yönetmen, dışarı çıktıklarında ise gazetecilerden kaçtı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  
Yemek yedikleri mekan çıkışında gazetecileri fark edince yanındaki sevgilisini yalnız bırakıp arkasını dönerek kaçan Thor, sevgilisini tek bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  

Reklamcı olduğunu söyleyen sevgilisi ise suratını gizlemeye çalışarak bir apartman kapısının önünde saklandı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  

Gazetecilerin gitmemesiyle yanlarına konuşmak için gitmeye karar veren hanımefendi, gazetecilere, "Biz arkadaşız. Lütfen zora sokmayın beni. Ben reklam işi yapıyorum. Sizler gibi sektörün içinden birisiyim. İşinizi yapmak istiyorsunuz ama benim ailem dindar bir aile. Öpüştük ya da öpüşmedik. Lütfen!" diyerek ricada bulundu.

 Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson'un olaylı gecesi  

Sevgilisini yalnız bırakan Thor ise koşarak oradan uzaklaştı ve gözlerden kayboldu.

 

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