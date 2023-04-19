Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Maldivler'e gitti.

Çift, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



İkilinin, gittikleri yeri etiketlemeleri üzerine hayranları, "Tatili bedavaya getirmişler" yorumunu yaptı.



Çift, birbirlerinin karesini çekti.



İkiliye, binlerce beğeni geldi.

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