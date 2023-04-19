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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Maldivler'e gitti. İşte Maldivler'den fotoğraflar...

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, Maldivler'e gitti.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu

Çift, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu
İkilinin, gittikleri yeri etiketlemeleri üzerine hayranları, "Tatili bedavaya getirmişler" yorumunu yaptı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu
Çift, birbirlerinin karesini çekti.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'ndan Maldivler'de aşk pozu
İkiliye, binlerce beğeni geldi.

 

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