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Dila Naz Akgün’ün "Haki" sergisi açıldı

Seramik sanatının inceliklerine duyulan bir aşkı ve derinliği yansıtan genç sanatçı Dila Naz Akgün, ilk solo sergisi "Haki" ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Dila Naz Akgün’ün "Haki" sergisi açıldı

Serginin açılışında eserlerine gösterilen yoğun ilgi, sanatın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin kalplerinde yankı buldu. Cemiyet hayatının tanınmış isimleri de Dila Naz Akgün’ü bu önemli anında yalnız bırakmadı. OvooArt’ın özenle organize ettiği sergi Kethüda Hamamı’nda 5-12 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Dila Naz Akgün’ün "Haki" sergisi açıldı

Sergide, seramik sanatının büyüleyici zenginliğini hissetmenizi sağlayacak yenilikçi ve özgün eserler sergileniyor. Dila Naz Akgün, geleneksel teknikleri modern yaklaşımlarla harmanlayarak seramik sanatına yepyeni bir soluk getiriyor. Sanatı, “toprakla ateşin aşkı” olarak tanımlayan sanatçı, eserleri aracılığıyla izleyicilere derin düşünce ve duygular yaşatmayı amaçlıyor. Her bir parça, izleyicilerin içsel dünyalarına dokunarak, evrensel bir dil kurmayı başarıyor.

Dila Naz Akgün’ün "Haki" sergisi açıldı

Dila Naz Akgün, sergisini geçtiğimiz günlerde vefat eden eşi Öner Akgün'ün babası Dr. Erdal Akgün’e ithaf ederek, sanatın hayatın döngüselliği ile nasıl iç içe geçtiğini vurguluyor. Sergisi hakkında düşüncelerini paylaşan Akgün, şöyle diyor: "Bu sergide Havva'nın incir yaprağından, uygarlıkların güç gösterisine, doğaya, sevgiye, estetiğe ve modernizme uzanan bir anlatım bulacaksınız. Eserlerimde kimi zaman sadelik, kimi zaman karmaşa, öfke, sevgi ve umut yer alıyor. Tüm bu duygular, Havva'dan bugüne kadar yaşanan tüm deneyimlere adanmıştır."

Dila Naz Akgün’ün "Haki" sergisi açıldı

Dila Naz Akgün'ün "HAKİ" sergisi, sadece bir sanat gösterisi olmanın ötesinde, izleyicilere bir kültürel deneyim sunuyor. Sanatseverler, bu eşsiz sergi aracılığıyla seramik sanatının derinliğini ve zenginliğini keşfedecek, duyguların ve düşüncelerin şekillendiği bu büyülü yolculuğa katılacaklar.

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