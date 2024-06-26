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Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

Didem Uzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?
Tatile çıkacağını belirten oyuncu, "İki dizi görüşmem var. Olursa tatil yarıda kalacak" dedi.

 Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

Tatilden bahseden Uzel, "Bu sene yurt dışına gideceğim. Geçtiğimiz sene spontane tatil yapmıştık Yunan Adası'nda... Sevmiştik orayı... Bu senede üç hafta orada kalacağız. Buradaki fiyatlar fazla. Eskiden Türkiye ucuzdu. Şimdi yurt dışı daha ucuz. Dışarıda yemek yemek lüks oldu. Bir çizme fiyatına akşam yemeği yiyorsun. Belli bir kesim dışarıda yemeyi kesti.

Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?
Eskiden biz beş kez dışarı çıkıyorsak şimdi bir çıkabiliyoruz. Bizim ülke pahalı. Vize de problem. Bunun da olmaması lazım. İnsanların seyahat özgürlüğü olması gerekiyor" diye konuştu.

 Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

AMERİKA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM
Oyuncu, "Bu pahalılık devam ederse yeniden Amerika'ya dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "İstediğim zaman gidebiliriz ama Amerika'daki evi kapattık. Aslan'ın okulu iyi... Ben işlerimi oturturdum. Dönmeyi düşünmüyorum. Selim işleri için gidip-geliyor. Ben Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi.

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