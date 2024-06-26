 Didem Uzel bir süre yaşadığı Amerika'ya dönecek mi? Bakın o soruya ne cevap verdi?

Didem Uzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Tatile çıkacağını belirten oyuncu, "İki dizi görüşmem var. Olursa tatil yarıda kalacak" dedi.

Tatilden bahseden Uzel, "Bu sene yurt dışına gideceğim. Geçtiğimiz sene spontane tatil yapmıştık Yunan Adası'nda... Sevmiştik orayı... Bu senede üç hafta orada kalacağız. Buradaki fiyatlar fazla. Eskiden Türkiye ucuzdu. Şimdi yurt dışı daha ucuz. Dışarıda yemek yemek lüks oldu. Bir çizme fiyatına akşam yemeği yiyorsun. Belli bir kesim dışarıda yemeyi kesti.



Eskiden biz beş kez dışarı çıkıyorsak şimdi bir çıkabiliyoruz. Bizim ülke pahalı. Vize de problem. Bunun da olmaması lazım. İnsanların seyahat özgürlüğü olması gerekiyor" diye konuştu.

AMERİKA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Oyuncu, "Bu pahalılık devam ederse yeniden Amerika'ya dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "İstediğim zaman gidebiliriz ama Amerika'daki evi kapattık. Aslan'ın okulu iyi... Ben işlerimi oturturdum. Dönmeyi düşünmüyorum. Selim işleri için gidip-geliyor. Ben Türkiye'yi seviyorum" yanıtını verdi.

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