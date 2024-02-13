 Didem Soydan kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikamla şok etti!

Didem Soydan, üç yıllık ilişkisinin sonunda aldatıldığını anlayınca eski flörtlerinden birini arayıp onunla birlikte olduğunu söyledi. Model, bunu da sevgilisine söylediğini itiraf etti.

Soydan, "Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum." (Mirgün Cabas - Orada Rahat Mısın?)

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