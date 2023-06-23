Didem Soydan İngiltere yolcusu  

İzmir’in iş, sanat ve moda dünyasından pek çok davetlinin katıldığı açılışta tüm dünyada kabul görmüş ve gelinler arasında en çok tercih edilen modeller görücüye çıktı.

Kişiye özel tasarımların öne çıktığı, Helenistik ve bohem yansımaların ağırlık gösterdiği koleksiyonda üç ve dört boyutlu aplikler ve işleme teknikleriyle hazırlanan gelinlikler davetlilerden büyük beğeni topladı.

Açılışa yeni saç modeliyle katılan ünlü manken Didem Soydan "Saçlarımı çekim için kesip boyadık. Hatta çekime gidiyorum Londra'ya. İsmini söyleyemem şimdilik. Yıllardır dinlediğimiz ve herkesin sevdiği İngiliz müzik grubunun klip çekimine gidiyorum" dedi. Soydan, gerçekleştiremediğiniz hayaliniz oldu mu sorusuna "Mesleğim sağladığı için tüm hayallerimi gerçekleştirdim" yanıtını verdi. Aşk hayatı için de "Bekarım şu anda" dedi.

"NESLİHAN YELDAN TEKSTİLDEN KOZMETİK SEKTÖRÜNE GİRDİ"

Rol aldığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi sona eren Neslihan Yeldan, daha önce moda dünyasına girmişti. Oyuncu "Tekstille başladım. Kozmetiğe girdim. Kozmetik markası aldım" diyerek sektör değiştirdiğini söyledi. Dizisi sona eren oyuncu "Oğlum Aslan Pollock Londra'da okuyor. Onun gelmesini bekliyorum. O gelince tatile çıkacağım" dedi.

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