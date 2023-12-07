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Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı! İşte detaylar...

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Üstadım’ı müzikseverlerle buluşturdu.

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!
Müzik sektörüne girmesinin ardından peş peşe adından söz ettiren başarılı eserlere imza atan Kınalı, yeni şarkısını çektiği klip ile de taçlandırdı.

 Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!

Şarkıcı, “Sanat camiasında bir açık vardı o açığı doldurduğuma inanıyorum. Şarkı seçimlerimde muhakkak Yıldız Tilbe gibi değerli isimlere danışarak ilerliyorum. Güzel şarkılar çıkarmak beraberinde konserleri de getiriyor. Bu camiada barınmak açıkcası kolay değil. İstediğiniz kadar sesiniz iyi olsun ama elbet bende olduğu gibi bir mobinge maruz kalıyorsunuz başka isimler tarafından. Ama ben kolay pes eden bir insan değilim.

 Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!

Bundan sonra adımı sıklıkla duymaya alışacak bazıları” dedi. Didem Kınalı’nın yaptığı bu açıklama ile kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.

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