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Didem Aksu'dan yeni imaj

Başarılı oyuncu model Didem Aksu geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'da görüntülendi.

Didem Aksu'dan yeni imaj

Didem Aksu TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında “Avrupa Yakası” isimli diziyle başlayan Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.
 
Didem Aksu'dan yeni imaj
 
Başarılı oyuncu model Didem Aksu geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'da görüntülendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Aksu yeni saç modeli ve sarıya boyattığı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
 
Didem Aksu'dan yeni imaj
 
Akıllara hemen yeni projedemi yer alacak sorusu geldi. Didem Aksu kendisine sinema ve dizi teklifleri geldiğini değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi .Yakın zamanda yeni bir proje ile hayranlarının karşısında olacağını dile getirdi. 

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