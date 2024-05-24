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Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesinde 1997 yılında Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Kanasın' adlı şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesinde 1997 yılında Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Kanasın' adlı şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı.

Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Şarkıda Dicle Olcay'a canlı olarak 6 enstrüman eşlik etti. Projesi hakkında konuşan Olcay, “Kanasın' beni en çok heyecanlandıran şarkıların başında geliyordu. Artık tüm kırık kalpler istedikleri zaman Kanasın'ı dinleyip bana eşlik edebilecek" dedi.

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