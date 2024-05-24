Dicle Olcay’ın sesinden ‘Kanasın’

Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesinde 1997 yılında Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Kanasın' adlı şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı.

Şarkıda Dicle Olcay'a canlı olarak 6 enstrüman eşlik etti. Projesi hakkında konuşan Olcay, “Kanasın' beni en çok heyecanlandıran şarkıların başında geliyordu. Artık tüm kırık kalpler istedikleri zaman Kanasın'ı dinleyip bana eşlik edebilecek" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.