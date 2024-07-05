Dicle Olcay'dan yaraları saran şarkı

Dicle Olcay, ‘Beni Acımadan Vurdular’ adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Olcay, “Bu şarkının bende yeri çok ayrı, beni öyle bir zamanda buldu ki iyileştirdi. Bu şarkıyı hep bir ağızdan söylerken yaralarımızı da hep birlikte saracağız” dedi.

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