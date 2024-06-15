Dicle İpek Öztaşkın'dan Marrakech by Rivus için yeni tasarımlar

Etkinlik sosyal yaşamın moda tutkunu ünlü isimleri buluşturdu. İkili koleksiyon hakkında misafirlere detaylı bilgiler verdi. Oldukça keyifli geçen davete aralarında Yasemin Ögün, Ayşe Şan, Senem Taşkın, Fatoş Altınbaş, Aslı Ekşioğlu, Deniz Açıkalın, Hande Yılmaz, Siren Ertan, Seda Vardar, Milka Karaağaçlı, Eda Kosif, İlkem Topçuoğlu, Jale Balcı’nın da bulunduğu çok sayıda özel misafir katıldı.

Öztaşkın, bir tasarımcı olarak her şeyden önce hikayesi olan işlere imza atmak, var olan zamanı, geleceği resmedebilmek, insanları doğru anlayarak, gözlemleyerek Rivus'un dünyasına yön vermenin öncelikleri arasında olduğunu belirtirken, Marrakech‘ten ilham aldığı yeni koleksiyonu ile gardırobunuza egzotifk bir zerafet getirmeyi hedefliyor.

Markanın misyonu ise başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa ”Hayır” demesi mottosu ise farkındalığı olan, karakter/kimlik sahibi ve kendine özgü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.