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Dicle İpek Öztaşkın'dan Marrakech by Rivus için yeni tasarımlar

Rivus Markasının kreatif direktörü Dicle İpek Öztaşkın ve marka danışmanı Işıl Oturuşoğlu ev sahipliğinde, Kuruçeşme Güzel’de gerçekleşen Yaza Merhaba partisinde Marrakech by Rivus koleksiyonu tanıtıldı.

Dicle İpek Öztaşkın'dan Marrakech by Rivus için yeni tasarımlar

Etkinlik sosyal yaşamın moda tutkunu ünlü isimleri buluşturdu. İkili koleksiyon hakkında misafirlere detaylı bilgiler verdi. Oldukça keyifli geçen davete aralarında Yasemin Ögün, Ayşe Şan, Senem Taşkın, Fatoş Altınbaş, Aslı Ekşioğlu, Deniz Açıkalın, Hande Yılmaz, Siren Ertan, Seda Vardar, Milka Karaağaçlı, Eda Kosif, İlkem Topçuoğlu, Jale Balcı’nın da bulunduğu çok sayıda özel misafir katıldı. 

Dicle İpek Öztaşkın'dan Marrakech by Rivus için yeni tasarımlar

Öztaşkın, bir tasarımcı olarak her şeyden önce hikayesi olan işlere imza atmak, var olan zamanı, geleceği resmedebilmek, insanları doğru anlayarak, gözlemleyerek Rivus'un dünyasına yön vermenin öncelikleri arasında olduğunu belirtirken, Marrakech‘ten ilham aldığı yeni koleksiyonu ile gardırobunuza egzotifk bir zerafet getirmeyi hedefliyor. 

Dicle İpek Öztaşkın'dan Marrakech by Rivus için yeni tasarımlar

Markanın misyonu ise başta cinsiyet olmak üzere her türlü ayrımcılığa ”Hayır” demesi mottosu ise farkındalığı olan, karakter/kimlik sahibi ve kendine özgü.

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