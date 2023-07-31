Dicle 'Benim Ol'la yaza enerji katacak

Haftanın 4-5 günü canlı performansları ile sahnelerde fırtına gibi esen Dicle, yeni şarkısı ile hayli iddialı... Sahnesinde geniş repertuarı ile dinleyicilerden tam not alan Dicle Olcay, yeni şarkısında da müzikseverlerin geri dönüşlerini heyecanla beklediğini söyledi.

'Benim Ol' şarkısının yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği şarkıda danslarıyla dikkat çeken Dicle, 'Sahne tozunda büyüdüm tecrübe kazandım şimdi sıra daha büyük konser alanlarında müzikseverlerle buluşup şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmekte' diye konuştu.

Dicle Olcay, 'Benim ol isimli şarkısının ardından sürprizlerine devam edeceğini belirtti. Başarılı sanatçının 'Benim Ol' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.