Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; Aşklarına bir şans daha veren Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum'da görüntülendi.

Lazio ile hazırlık karşılaşması sonrasında futbolcu, sevgilisinin yanına Bodrum'a gitti. İkili, deniz keyfi yaptı.

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