  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Bodrum'da deniz keyfi

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Bodrum'da deniz keyfi. İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Bodrum'da deniz keyfi

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre; Aşklarına bir şans daha veren Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum'da görüntülendi.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Bodrum'da deniz keyfi

Lazio ile hazırlık karşılaşması sonrasında futbolcu, sevgilisinin yanına Bodrum'a gitti. İkili, deniz keyfi yaptı.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın Bodrum'da deniz keyfi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bora Gencer trafik kazası geçirdi
  Gündem

Bora Gencer trafik kazası geçirdi

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu
  Magazin

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!
  Magazin

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi
  Magazin

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

Afra'ya YouTube'dan şok!
  Magazin

Afra'ya YouTube'dan şok!

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
  Magazin

Defne Samyeli'den bikinili pozlar