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Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi!

Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi! İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ı 'Mavi Mağara' filminin galasında yalnız bırakmadı.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi!
Uruguaylı futbolcu sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

  Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi!

Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.

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