  Devrim Özkan ile Lucas Torreira 'Mavi Mağara' filminin galasında aşka geldi!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ı 'Mavi Mağara' filminin galasında yalnız bırakmadı.



Uruguaylı futbolcu sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.

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