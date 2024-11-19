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Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı

Snob Magazin'in özel haberine göre;  Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile memleketi Uruguay'a gitti. Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı ailesi ve akrabaları ile tanıştırdı. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve götürdü.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı
Çift daha sonra Arjantin'e geçti. Sık sık evlenecekleri konuşulan ikilinin, nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! O fotoğraf ortaya çıkardı
Özkan'ın Arjantin dönüşünde uçaktaki paylaşımında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. Çiftin yakın çevresine, mutluyuz ve evleniyoruz dediği de söyleniyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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