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Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu... İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu

Aşklarını ikinci şans veren Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, aşk paylaşımlarına devam ediyor. Çift, havuz keyfi yaptı.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu
İkili o anları Instagram'dan paylaştı.

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