Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu

Aşklarını ikinci şans veren Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, aşk paylaşımlarına devam ediyor. Çift, havuz keyfi yaptı.



İkili o anları Instagram'dan paylaştı.

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