Devrim Erbil ve Erol Evgin ‘Yan Yana’

Erol Evgin'in, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (Mimar Sinan Üniversitesi) hocası Devrim Erbil’le bir araya geleceği çok özel bir sanat buluşması olan “Yan Yana” isimli resim sergisinde sanatçılar; büyük bir tutkuyla resmettikleri mekanların, geçmişle gelecek arasındaki mevcudun tutanakları gibi olan resimleriyle izleyenlere görkemli bir sanat şöleni yaşatacaklar.

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