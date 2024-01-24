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Devrim Erbil ve Erol Evgin ‘Yan Yana’

Ömürlerini sanata adamış iki duayen; Usta Ressam Devrim Erbil ve uzun yıllar müzik, mimarlık, resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin, 28 Ocak’ta Ankara Çayyolu Galeri Soyut’ta açacakları “Yan Yana” isimli resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyorlar. Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi, 16 Mart’a kadar izlenebilecek.

Devrim Erbil ve Erol Evgin ‘Yan Yana’

Erol Evgin'in, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (Mimar Sinan Üniversitesi) hocası Devrim Erbil’le bir araya geleceği çok özel bir sanat buluşması olan “Yan Yana” isimli resim sergisinde sanatçılar; büyük bir tutkuyla resmettikleri mekanların, geçmişle gelecek arasındaki mevcudun tutanakları gibi olan resimleriyle izleyenlere görkemli bir sanat şöleni yaşatacaklar.

Devrim Erbil ve Erol Evgin ‘Yan Yana’Devrim Erbil ve Erol Evgin ‘Yan Yana’

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