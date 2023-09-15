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Devrim Erbil’in “Seçmeler” sergisi açıldı 

Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Prof. Devrim Erbil’in yeni sergisi “Seçmeler” DG Art Project’te sanatseverler ile buluştu. 14 Eylül Perşembe günü açılışı gerçekleşen ve küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği sergi yoğun ilgi gördü.

Devrim Erbil’in “Seçmeler” sergisi açıldı 

 

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Devrim Erbil, 14 Eylül -  30 Ekim 2023 tarihleri arasında DG Art Project’in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Seçmeler” adlı kişisel sergisinde yağlı boya, gicle ve halılardan oluşan 38 parça eser yer alıyor.

Devrim Erbil’in “Seçmeler” sergisi açıldı 

Resimlerinde konu olarak İstanbul’u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil'in doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarına da yer verdiği sergide sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunuyor.

Devrim Erbil’in “Seçmeler” sergisi açıldı 

DG Art Project’te açılan sergi, 30 Ekim 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına katılanlar arasında; Aslı-Bora Pehlivanlar, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Esra-Fatih Öztürk, Fatih-Figen Kıral, Hamdi Alkan, Hasan Kosif, Arzu Gündoğdu, Adnan Sezgin, Dursun-Pınar Gündoğdu, Merve-Murat Mermer, Müge-Gökhan Elçin, Ömer Abacı, Selvi-Bülent Serttaş, Serpil Naz-Esra Özkan, Tülay Dölen, Özlem Mutlu Çetin ve Vildan Mumcu gibi isimler katıldı.

 

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