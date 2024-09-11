Devrim Erbil'in sanat mirası 'Yatay Derinlik' kitabı ile ölümsüzleşiyor

Gaye Donay, sanatın ve sanatçının kitaplar aracılığıyla ölümsüzleştiğini vurgularken, bu özel kitabın lansmanında sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Lansman, 14 Eylül tarihinde Gaye Donay’ın liderliği ve Çiğdem Sabancı’nın katkılarıyla Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel, MAJİ Art Gallery Bodrum’da gerçekleştirilecek. Bu prestijli etkinlik, Devrim Erbil’in sanatsal mirasının yeni bir boyut kazanmasını sağlarken, sanatseverlere Erbil’in eserlerine dair derinlemesine bir perspektif sunacak. Sergi ve kitap lansmanı, Türk sanat dünyasında unutulmaz bir anı olarak yerini alacak.

Resim sanatının duayeni ve ülkemizin emsalsiz sanatçılarından biri olan Devrim Erbil, "Yatay Derinlik" kitabıyla sanatsal mirası geleceğe taşınıyor. Erbil’in sanatsal kariyerini ve eşsiz bakış açısını yansıtan "Yatay Derinlik" kitabının lansmanı, Gaye Donay liderliğinde 14 Eylül tarihinde Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel, MAJİ Art Gallery Bodrum’da sanatseverlerle buluşuyor. Prof. Dr. Uğur Batı’nın kaleme aldığı bu eşsiz sanat kitabının lansmanı Türk sanat dünyasının önemli koleksiyonerlerinden Çiğdem Sabancı’nın katkılarıyla gerçekleşecek.

Devrim Erbil'in Sanatına Derinlemesine Bir Bakış

Prof. Dr. Uğur Batı’nın yoğun bir emek ve çalışmaları sonucu kaleme aldığı "Yatay Derinlik" kitabı, usta sanatçının tüm dönemlerine ait eserlerini bir araya getiriyor. Aynı zamanda MAJİ Art Gallery’de gerçekleştirilen Yatay Derinlik sergisinin de küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Uğur Batı, “Türkiye’nin ikon ressamlarından Devrim Erbil’in sanatını derinlemesine inceleyen bir koleksiyon kitabı olduğunu belirterek, Erbil’in yağlı boya tablolarının yanı sıra, marküteri, batik, halı, vitray gibi farklı malzeme ve üsluplarda ürettiği eserler, gösterge bilimsel ve retorik açıdan yorumlanarak ele alınmıştır. Kitap, Erbil’in sanatındaki dikey ve yatay derinlik kavramlarını inceleyerek, onun dünya sanatındaki özgün konumunu ve eserlerinin benzersizliğini vurguluyor. Bu anlamda, Devrim Erbil Yatay Derinlik kitabı, Türkiye’de yazılmış en özel sanat kitaplarından biri olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Kitapta, sanatçının farklı dönemlerde ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra, bu eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama teknikleri de kapsamlı bir biçimde inceleniyor. Bu eser, yalnızca Erbil'in sanatını daha iyi anlamak isteyenler için değil, aynı zamanda Türk sanat tarihi için de büyük bir değer taşıyor. Kitap, Türk sanat tarihine önemli bir katkı sunmanın yanı sıra, Erbil'in zamanın ötesine geçen eserlerini de sanatseverlerle buluşturacak.

SANATIN VE KÜLTÜRÜN KALBİ BODRUM’DA ATIYOR

"Yatay Derinlik" kitabı, sanatseverler ve koleksiyonerler için büyük bir hazine niteliği taşıyor. Devrim Erbil'in sanatsal yolculuğuna tanıklık etmek ve onun eşsiz eserlerini yakından incelemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu lansmanda, Erbil’in eserlerini ve sanatsal süreçlerini derinlemesine keşfetmek isteyen sanatseverler için özel söyleşiler ve imza günü de düzenlenecek.

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