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Devran İskender’den yepyeni bir şarkı

Müziğin güçlü sesi Devran İskender, hayranlarının uzun zamandır beklediği yeni single çalışması “Boşu Boşuna” ile müzikseverlerle buluştu. 

Devran İskender’den yepyeni bir şarkı

Sahne performansları ve kendine has yorumu ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran Devran İskender, “Boşu Boşuna” ile duygusal bir hikâyeyi etkileyici sesiyle sunuyor. Şarkı, aşkın derin acılarını ve karşılıksız duyguları anlatan güçlü bir mesaj içeriyor. Şarkının çıktığı ilk saatlerden itibaren dijital ve sosyal medyalarda bir anda en çok dinlenen arasında yerini aldı.

Devran İskender’den yepyeni bir şarkı

Yapımcılığını 2K Prodüksiyon’un üstlendiği, şarkının sözleri Eyüp Çungay’a, bestesi ise başarılı müzisyen Gökhan Doğanay’a (Pars) ait. Parçanın düzenlemesini ise Bahattin Ekinci üstlenirken, klip yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı tarafından gerçekleştirdi.

Devran İskender’den yepyeni bir şarkı

Devran İskender, 2002 yılında İTÜ Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra sahneye adım attı. İlk albümü “Mesele” ile sanat hayatına giriş yapan İskender’in popüler şarkıları arasında Dön Diyemedim (2015), Melek (2016), Koptum Bu Gece (2018), Leyla Mecnun (2019), ve Ararsam Açma (2021) yer alır. Yılında yayımladı. Şimdi ise, duygusal teması ve güçlü müziği ile dikkat çeken “Boşu Boşuna”, Devran İskender’in müzikal kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

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