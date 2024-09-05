Şarkıcı Devran İskender'den sevindirici haber! Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren İskender, hastalığını yendi.



Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı ailesiyle tatile çıktı. Tatil sonrası sahnelere döneceğini söyleyen şarkıcı, önümüzdeki ay da yeni albüm çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

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