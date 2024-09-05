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Devran İskender'den sevindirici haber!

Devran İskender'den sevindirici haber! İşte detaylar...

Devran İskender'den sevindirici haber!

Şarkıcı Devran İskender'den sevindirici haber! Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren İskender, hastalığını yendi.

Devran İskender'den sevindirici haber!
Sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı ailesiyle tatile çıktı. Tatil sonrası sahnelere döneceğini söyleyen şarkıcı, önümüzdeki ay da yeni albüm çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

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