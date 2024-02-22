Devon by Angels, yurt içi ve yurt dışında franchise ağını genişletiyor

Markanın kurucuları Ebru Niziplioğlu ve Bahar Niziplioğlu, yurtdışı ve Türkiye genelinde Franchise ağını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda, markanın ilk Franchise mağazalarının açılışı 2 Şubat'ta Kıbrıs Lefkoşa Avenue Alışveriş Merkezi'nde görkemli bir açılış töreniyle gerçekleştirildi. Açılışa Kıbrıs'ın çok sayıda tanınmış ailesi katıldı.

Devon by Angels'in Franchise mağazaları, markanın benzersiz tarzını ve ürünlerini müşterilerle buluşturarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Devon by Angels, kaliteli ve şık mücevherleriyle dünya çapında bir üne sahip olmayı sürdürüyor ve Franchise ağını genişleterek bu başarısını daha da ileriye taşımayı planlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.