  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Devon by Angels, yurt içi ve yurt dışında franchise ağını genişletiyor

Ünlü Türk mücevher markası Devon by Angels, yurtdışı ve Türkiye genelinde franchise ağını genişletme kararı aldı. Dünya starlarının tercih ettiği birçok ünlü sanatçının ve iş insanının alışveriş yaptığı marka, yeni franchise mağazalarının açılışını Kıbrıs’da gerçekleştirdi.

Devon by Angels, yurt içi ve yurt dışında franchise ağını genişletiyor

Markanın kurucuları Ebru Niziplioğlu ve Bahar Niziplioğlu, yurtdışı ve Türkiye genelinde Franchise ağını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda, markanın ilk Franchise mağazalarının açılışı 2 Şubat'ta Kıbrıs Lefkoşa Avenue Alışveriş Merkezi'nde görkemli bir açılış töreniyle gerçekleştirildi. Açılışa Kıbrıs'ın çok sayıda tanınmış ailesi katıldı.

Devon by Angels, yurt içi ve yurt dışında franchise ağını genişletiyor

Devon by Angels'in Franchise mağazaları, markanın benzersiz tarzını ve ürünlerini müşterilerle buluşturarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Devon by Angels, kaliteli ve şık mücevherleriyle dünya çapında bir üne sahip olmayı sürdürüyor ve Franchise ağını genişleterek bu başarısını daha da ileriye taşımayı planlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
  Magazin

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi
  Magazin

Ünlü oyuncu Şilan Makal kış ayında denize girdi

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu
  Magazin

Tween’in yeni kampanyasının marka yüzü Mert Demir oldu

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı
  Kültür - Sanat

Kezban Arca Batıbeki’nin sergisi açıldı

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti
  Magazin

Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkındaki itirafı şok etti

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!