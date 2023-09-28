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Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova ‘Yaprak Dökümü’ ile 42 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesinde

Kedi Sahne Sanatları yeni sezonda, Hakan Altıner'in uyarlayıp sahneye koyduğu, Reşat Nuri Güntekin’in daha önce birçok sinema ve dizi filmlere konu olmuş emsalsiz romanı ‘Yaprak Dökümü’ ile tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova ‘Yaprak Dökümü’ ile 42 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesinde

Geçtiğimiz gün Trump Sahne’de provaları başlayan ‘Yaprak Dökümü’ oyuncularından gençliğinde birçok tiyatro oyununda rol alan Yüksel Yalova, seyirciyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova ‘Yaprak Dökümü’ ile 42 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesinde

30 Ekim Pazartesi Trump Sahne’de prömiyer yapacak olan ‘Yaprak Dökümü’ oyununun kostümleri Türkan Kafadar'a, dekor tasarımı Tülin Pural'a ait. Oyunda; Suna Keskin, Hakan Altıner, Yüksel Yalova, Damla Cercisoğlu Kaptan, Orçun Kaptan, Selda Özbek Orpak, Kahraman Sivri, Pınar Ataer, Tayfun Yılmaz, İlkyaz Kocatepe, Sadi Özen, İrem Uğural ve Barış Özkoçak rol alıyor.

Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova ‘Yaprak Dökümü’ ile 42 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesinde

1945 İstanbul'u… İkinci Dünya Savaşına doğrudan girmemiş ama tüm acılarını, sıkıntılarını, tüm yokluklarını yaşamış olan bir İstanbul… Vurguncuların, dalaverecilerin, ahlaksızların acımasızca   güç ve servet sahibi oldukları; dürüst memurların, emeklilerin, alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan işçilerin hoş görüldüğü bir ortamda, tüm fırtınalara direnmeye çalışan Ali Rıza Bey ailesinin öyküsü ‘Yaprak Dökümü.’

 

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