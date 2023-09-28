Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova ‘Yaprak Dökümü’ ile 42 yıl sonra tekrar tiyatro sahnesinde

Geçtiğimiz gün Trump Sahne’de provaları başlayan ‘Yaprak Dökümü’ oyuncularından gençliğinde birçok tiyatro oyununda rol alan Yüksel Yalova, seyirciyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor.

30 Ekim Pazartesi Trump Sahne’de prömiyer yapacak olan ‘Yaprak Dökümü’ oyununun kostümleri Türkan Kafadar'a, dekor tasarımı Tülin Pural'a ait. Oyunda; Suna Keskin, Hakan Altıner, Yüksel Yalova, Damla Cercisoğlu Kaptan, Orçun Kaptan, Selda Özbek Orpak, Kahraman Sivri, Pınar Ataer, Tayfun Yılmaz, İlkyaz Kocatepe, Sadi Özen, İrem Uğural ve Barış Özkoçak rol alıyor.

1945 İstanbul'u… İkinci Dünya Savaşına doğrudan girmemiş ama tüm acılarını, sıkıntılarını, tüm yokluklarını yaşamış olan bir İstanbul… Vurguncuların, dalaverecilerin, ahlaksızların acımasızca güç ve servet sahibi oldukları; dürüst memurların, emeklilerin, alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan işçilerin hoş görüldüğü bir ortamda, tüm fırtınalara direnmeye çalışan Ali Rıza Bey ailesinin öyküsü ‘Yaprak Dökümü.’

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