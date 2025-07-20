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Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti. İşte detaylar...

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Chamada Girne Hotel'in açılışında sahne aldı.

 Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti


Helenistik tarzda kıyafeti ve saçlarıyla çok şık görünen Uluğ, "İzmirli Helen'im bugün... Açılışa özendim, kıyafetimi çok sevdim." dedi.

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti
Çok güzel bir açılışta sahne alacağını belirten Uluğ, "Genelde ayağım uğurlu gelir. İnşallah burada da öyle olur" dedi. Yazın yoğun bir konser temposuyla geçtiğini belirten Uluğ, "10 saatlik bir yolculukla Van'dan geldik. Ama her şey güzel geçtiğinde ve seyirciden o enerjiyi aldığımızda bütün yorgunluk geçiyor." dedi.

 Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

ASİL ADINA ÇOK MUTLU OLUYORUM!
Sevgilisi Asil Gök'ün kendisinin Harbiye Açıkhava sahnesinde seslendirdiği 'Tuana' şarkısı performansıyla alakalı soruları yanıtlayan Uluğ, "Çok güzel söyledi. Erkek arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Şarkı günlerdir trendlerde, çok mutlu oluyorum onun adına. Umarım ara vermeden devam eder." dedi.

 Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

PASTA SÜRPİZİ!
Röportaj sonrası Derya Uluğ, açılışa özel havai fişek gösterileri eşliğinde sahneye çıktı.

 Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

Başarılı sanatçı, otelin açılışını konser sırasında sahneye gelen sürpriz pastayı keserek kutladı. Güzel sanatçı özel gecede misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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