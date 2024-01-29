Derya Uluğ'dan itiraf: Gözyaşlarımı tutamadım

Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Amor Gariboviç imzalı taşlarla süslü elbisesiyle çok şık görünen Uluğ, "Sahnede şık ve fit görünmek önemli, ben de buna zaman harcıyorum. Ama asıl önemli olan sahnede müzikle varolmak" dedi.

YILI BİR NUMARADA KAPATIP BİR NUMARADA AÇTIK

Basın mensuplarının “Rapçilerin hakimiyetinde geçen 2023 yılında yaptığınız işlerde listelerde hep bir numarada kaldınız. Neler hissediyorsunuz?” sorusuna, “Asil’in ve müzisyen arkadaşlarımın çok büyük emeği olduğu bir albümdü. Bu şekilde beğenilmesi bütün yorgunluğumuzu aldı. Yılı bir numarada kapatıp, bir numara da açmak bizi çok mutlu etti." diye yanıt verdi. Röportaj sonrası sahne alan başarılı sanatçı gece boyunca şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

ASİL İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ

Derya Uluğ 'Nefes' albümü belgeselinde Asil Sert ile tatlı atışmalarını soran muhabirlere " Kahkahalar içinde herkesin tersi biraz sıkıntılıdır ama o yönetmenimizin kurgusu oldu, çünkü ondan sonra ikimiz de çok güldük. O bölüm yok ama stüdyoda bu tür şeyler oluyor bu sayede daha güzel beyin fırtınaları yapıp daha iyi işler çıkarıyoruz. Ufak tefek atısmalar normal yeri gelir ben, yeri gelir Asil alttan alır birbirimizi tamamlarız".dedi.

GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM

Basın mensuplarının, Fenerbahçe maçlarında, futbolcu İrfan Can Kahveci'nin attığı goller sonrası Derya Uluğ'un 'Hastayım Sana' sarkısının stadyumda calınması hakkında duygularını dile getiren sanatcı "Bize de sürpriz oldu, o maça gitmeyip evde izledim. Golden sonra Asil'in sesini duyunca büyük heyecan yaşadık. Çocukken maçına gitmenin bile benim için hayal olduğu, Fenerbahce stadnında goller sonrası sarkimin çalmasının manevi olarak ben de bir karşılığı yok, o kadar duygulandım ki, kendimi tutamayıp ağladım, bu duygunun tarifi yok" dedi.

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