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Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor! İşte detaylar...

Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Dünyaca ünlü gözlük markası Derigo'nun davetlisi olarak Lizbon’a gitmeye hazırlanan Derya Pınar Ak ve Mert Demirci,

 Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!


global çapta ses getiren bir etkinliğe katılacak.

 Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Hollywood yıldızı Zac Efron’un global marka yüzü olduğu Police’in Lizbon’da düzenleyeceği özel gala gecesinde,

 Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

ünlü isimler Opmar Optik’in özel davetlisi olarak boy gösterecek.

 Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Moda ve stil dünyasının dikkatle takip ettiği bu prestijli etkinlikte,

 Derya Pınar Ak ve Mert Demirci, Lizbon’da dünya yıldızlarıyla buluşuyor!

Zac Efron’un da katılımıyla gözlük modasına yön veren markaların yeni sezon koleksiyonları tanıtılacak.

 

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