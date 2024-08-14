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Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı. İşte detaylar...

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Prens dizisi ve 3391 Kilometre filmindeki performanslarıyla adeta ışığını tüm dünyaya yansıttı.

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı
Başarısıyla son dönemin en dikkat çeken ismi olan Ak,

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı
IMDb Starmetre’de dünya çapında tam 11 milyondan fazla oyuncu arasında 808. sıraya yükselerek kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı.

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı
Bu olağanüstü başarı, onu Türk oyuncular arasında zirveye taşırken, global ölçekte de tanınırlığını artırdı.

Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı
Derya Pınar Ak’ın bu etkileyici çıkışı, IMDb Starmetre’de Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya gibi Türkiye’nin diğer önde gelen yıldızlarını geride bırakmasını sağladı. İlk 10’da yer alan diğer ünlüler arasında Can Yaman, Kerem Bürsin, Haluk Bilginer, Aytaç Şaşmaz, Hande Erçel, Tchéky Karyo ve Kıvanç Tatlıtuğ da bulunuyor.

 Derya Pınar Ak'tan dünya çapında başarı

 

1-Derya Pınar ak
2-Tuba Büyüküstün
3-Serenay Sarıkaya
4-Can Yaman
5-Kerem Bursin
6-Haluk Bilginer
7-Aytaç şaşmaz
8-Hande Erçel
9- Tchéky Karyo
10-Kıvanç Tatlıtuğ

 

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