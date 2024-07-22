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Derya Pınar Ak markalar peşinde

Derya Pınar Ak markalar peşinde... İşte detaylar...

Derya Pınar Ak markalar peşinde

"Prens" dizisinde Prenses Hasharia rolüyle ve Beyza Alkoç’un yazdığı "3391 Kilometre"deki performansıyla şimdiden unutulmaz oyuncular arasına giren Derya Pınar Ak, markaların peşinden koştuğu ünlüler arasında yerini aldı.

 Derya Pınar Ak markalar peşinde

Sosyal medyada genç neslin favorisi olan başarılı oyuncu, enerjisi ve iş disipliniyle markaların gözdesi haline geldi.

 Derya Pınar Ak markalar peşinde

Yer aldığı projelerdede sergilediği üstün performansla izleyicileri kendine hayran bırakan Ak, her geçen gün daha fazla hayran kitlesi kazanıyor.

 Derya Pınar Ak markalar peşinde

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ak, mesleği sayesinde geniş kitlelere ulaşmanın getirdiği sorumluluğu her an hissediyor

Derya Pınar Ak markalar peşinde
Set dışında sanatın farklı dallarında kendini geliştiren yetenekli oyuncu, oş zamanlarında yeni hobiler edinerek kendini sürekli olarak yeniliyor.

Derya Pınar Ak markalar peşinde
Kendisine uygun markalarla işbirliği yapmayı tercih eden Ak, sadece ticari anlaşmalarla sınırlı kalmayıp, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer alıyor. Markaların gözdesi olan Derya Pınar Ak, samimiyeti ve içtenliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor.

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