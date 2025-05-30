 Derya Pınar Ak, Lizbon’u salladı!

Derigo’nun özel davetlisi olarak Lizbon’a giden Derya Pınar Ak, hem enerjisiyle hem de zarafetiyle büyüledi.

Dünyaca ünlü gözlük markası Derigo’nun prestijli daveti için Lizbon’a giden başarılı oyuncu Derya Pınar Ak, ilk kareleriyle sosyal medyada gündem oldu.



Sokaklarda adeta bir stil rüzgarı estiren Ak, enerjisi ve ışıltısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü Hollywood yıldızı Zac Efron’un da katıldığı gecede, şıklığıyla göz kamaştıran Derya Pınar Ak,

uluslararası modanın kalbinin attığı etkinlikte en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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