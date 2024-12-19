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Derya Pınar Ak 5.5 milyon oy ile zirvede

Derya Pınar Ak 5.5 milyon oy ile zirvede... İşte detaylar...

Derya Pınar Ak 5.5 milyon oy ile zirvede

Son dönemin parlayan yıldızlarından Derya Pınar Ak, ödülleri ve başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Rol aldığı projelerdeki üstün performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu, kısa sürede kazandığı ödüllerle başarısını zirveye taşıyor.

 Derya Pınar Ak 5.5 milyon oy ile zirvede

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen 61 Ödülleri kapsamında, En İyi Dijital Kadın Oyuncu Ödülü Derya Pınar Ak’a verildi. 5.5 milyon kişinin katıldığı oylamada zirveye adını yazdıran Ak, sahnede yaptığı etkileyici konuşmasıyla alkış topladı.

“Böylesine köklü bir üniversitenin değerli öğrencilerinden bu ödülü almak benim için çok anlamlı ve gurur verici. Prens’in 3. sezonunda görüşmek üzere,” diyen Derya Pınar Ak, yoğun ilgiyle karşılandı ve salondan büyük bir coşkuyla uğurlandı.

 Derya Pınar Ak 5.5 milyon oy ile zirvede

Üniversitelerin en çok davet edilen isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu, ödül töreni sonrasında arabasında ödülüyle verdiği mutluluk pozuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

 

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