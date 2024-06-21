Derya’dan hançer gibi sözler!  

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi’nin, yönetmenliğini Taner Tunçun’un üstlendiği ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı “Gelin”, yeni bölümleriyle yine merakla bekleniyor.

Gelin’in bu haftaki bölümlerinin konusu şöyle:

Hançer’in sayesinde konağa geri dönen Aysu ve Fadime, Cihan’dan bir sevinçli haber daha alır. Cihan, Aysu’yu liseye kaydettireceğini söyleyince anne ile kızı havalara uçarken Mukadder ile Beyza, öfkelenir.

Akşam Hançer eski evde tek başına yemek yerken bir anda telefonu alar. Arayan Cemil’dir. Yengesinin fenalaştığını öğrenen Hançer, taksiyle yanlarına gitmek ister. Ancak olayı duyan Cihan, hemen Hançer’in yanına gidip onu tek başına bırakmayacağını söyler. Cihan’ın bu tavrı, Hançer’i etkilemiştir.

Mukadder ise Cihan’ın Hançer için yaptıkları karşısında kendisini yenilgiye uğramış hisseder ve Hançer’e karşı galip gelmenin yollarını aramaya başlar.

Derya’nın neden fenalaştığını öğrenen Hançer hem öfkeden deliye döner hem de büyük endişeye kapılır. Derya’nın “Boşat kendini, koy beş milyonu cebine. Dön ağabeyinin evine… Bütün dertler bitsin gitsin…” sözleri karşısında şoke olan Hançer, üzüntüyle “Para için kendimi mi lekeleyeyim?” deri. Ancak Derya’dan daha sert karşılık gelir: Para için evlendin ya. Bir kere satılmışın zaten. İki olsa ne, üç olsa ne... Ağabey senin, borç senin!”

Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin 31. ve 32. bölümleri soluksuz izlenecek...

Gelin, 31. bölümüyle 22 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00’da Kanal 7’de…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.