Derya Beşerler ve Birol Namoğlu çiftinden 14 Şubat'a özel açıklamalar

MAG Şubat Sevgililer Günü özel içeriğine konuk olan Derya Beşerler Namoğlu ve Birol Namoğlu çifti birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

Tanışma hikayelerini paylaşan Derya Beşerler şunları söyledi: “O sıralar Ekin’le (Türkmen) aynı dizide oynuyorduk. Dolayısıyla çok fazla vakit geçiriyorduk. Bir akşam Ekin’le bizim evde otururken televizyonda Gripin’in “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” klibi yayımlanıyordu. Ekin bir anda “Seni Birol’la tanıştıracağım.” dedi. Ben de, istemem, dedim. Sağ olsun beni çok dinler! Bir akşam kızlarla yemek yerken Birol’la bir arkadaşı yanımıza geldi. Olaylar bu şekilde gelişti.”

Birol Namoğlu ise tanışmalarına yağmurun eşlik ettiğini anlatarak “Yemek yiyeceğiz, siz de gelsenize.” deyince konulardan bihaber gittik. Güzel bir yemek yedik. Masada dört kadın, iki erkektik ve Derya masadaki tek somurtan isimdi. Yüzüme dahi bakmadı. Ben hikâyeyi bilmediğim için anlam veremedim ama Ekin’in operasyonuna gerilmiş. Yemekten sonra yanımdaki arkadaşımla başka bir yere gittik. Gece sonu bir ev partisinde, terasta tekrar buluştuk. Derya orada da aynı enerjideydi. Çılgın bir yağmur altında kaldık ama kendisi tuttuğum şemsiyenin altına inadından girmeyerek sırılsıklam oldu. Sonuçta gece boyu bana soğuk davrandı; fakat sonunda eve giderken aynı sitede oturduğumuz ortaya çıktı. Başta bana inanmadı ama doğup büyüdüğüm mahallede oturduğunu öğrenmiş oldum. Onu evine bıraktım. Sonrasında Instagram’dan takipleştik. Bir iki ay sonra bir röportaj için gittiğim Bodrum seyahatinde, Adamik’te eğlenirken kapıdan bir anda Derya girdi. O gece biraz muhabbet ettik. Sonraki gecelerde de... Hemen ardından, İstanbul’a döndüğümüzde çıkmaya başladık” açıklamasında bulundu.

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