Derya Bedavacı'dan yepyeni bir şarkı

Daha önce “Damar Aşımı” adlı albümünden “Dönebilsem” ve “Alışırım” gibi iki başarılı parçayı ve son teklisi “Körkütük”ü müzikseverlerle paylaşan Derya Bedavacı, bu eserlerle büyük takdir toplamayı başarmıştı.

Derya Bedavacı, yoğun konser programı ve albüm hazırlıklarının yanı sıra arka arkaya yeni parçalarını da müzikseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Sanatçı, yeni çalışması "Boyu Boyuma"yı 9 Ağustos'ta dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanırken şarkının söz ve müziği Derya Bedavacı'ya ait olup, aranjörlüğünü ise Caner Tepecik üstleniyor. Etkileyici sesi ve güçlü kalemiyle tanınan Bedavacı’nın "Boyu Boyuma" adlı yeni parçası, 9 Ağustos’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

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