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Derya Bedavacı’dan yeni şarkı

Başarılı sanatçı Derya Bedavacı, son zamanların en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Büyüleyici sesiyle hayran kitlesini sürekli genişleten Bedavacı, yoğun turne programına rağmen yeni albüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Derya Bedavacı’dan yeni şarkı

Konser biletleri günler öncesinden tükenen sanatçının henüz yayınlanmamış olan yeni albümü “Damar Aşımı”nın ilk iki parçası “Dönebilsem” ve “Alışırım” büyük beğeni toplamıştı. Derya Bedavacı, yoğun turne programı ve albüm hazırlık sürecinin yanı sıra single olarak yayınlayacağı yeni parçası “Körkütük”ü 19 Temmuz’da müzikseverlerle buluşturacak.

Derya Bedavacı’dan yeni şarkı

Şarkının söz ve müziği kendisine ait olan “Körkütük”ün aranjörlüğünü Berkay Şenol üstlenirken, yetenekli sanatçının “Körkütük” için kamera karşısına geçtiği ve Büyük Londra Oteli’nde çekilen klibin yönetmenliğini ise Safa Gülsoy üstleniyor. Etkileyici sesinin yanı sıra güçlü kalemi ve besteleriyle dikkat çeken Derya Bedavacı’nın yeni parçası “Körkütük”, 19 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

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