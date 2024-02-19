Dermalex Sensitive Balance ile baharın renkleri cildinizde

Baharın gelmesiyle birlikte cildimiz, kışın etkilerini silmeye çalışırken güçlü bir desteğe ihtiyaç duyar. Türkiye’deki her 10 kadından 7’sinin hassas bir cilde sahip olduğu göz önünde bulundurularak formüle edilen Dermalex Sensitive Balance serisi, cildin doğal dengesini korurken cilde tazelik ve ışıltı kazandırıyor.

Formülleri uzmanlar tarafından İsveç’te geliştirilen Dermalex Sensitive Balance serisi, içerisinde bulunan prebiyotikler sayesinde cildinizin doğal nem dengesinin korumasına destek oluyor. Ayrıca sahip olduğu Hiyaluronik asit ile soğuk havadan nemini kaybeden cildinize adeta bir nemlendirme kalkanı oluşturarak 24 saat boyunca süren koruma sağlıyor. Hassas ciltlere özel yapısı sayesinde cildinize ipeksi bir yumuşaklık ve pürüzsüzlük kazandırırken, aynı zamanda hassasiyet ve kızarıklık gibi sorunların önüne geçmenize yardımcı oluyor.

Dermalex Sensitive Balance serisi, baharın tazeliğini ve yenilenme hissini cildinizde yaşatmak için üç ayrı ürünle bakım rutinlerinize yeni bir soluk getiriyor. Bu mevsimde cildinizin değişen ihtiyaçlarına özel bakım sağlayarak cildinizi korumak daha da önem kazanıyor. Dermalex Hassas Micellar Temizleme Jeli, baharın hafifliğini cildinizde hissettiriyor; kir ve makyajı hassas ciltlere uygun şekilde kurutmadan nazikçe temizliyor. Sabun içermeyen formülü suyla durulanarak veya pamukla silinerek kolayca uygulanabiliyor. Yüz, göz çevresi ve dudak için ideal olan bu ürün cildinizi bahara hazır hale getiriyor.

Dermalex Hassas Likit Krem, rahatlatıcı etkisiyle hassas ciltler başta olmak üzere tüm cilt tiplerine güvenli bir kullanım sunarken cildi dış etkenlerin yol açabileceği tahriş ve hassasiyetlere karşı koruyor. Bu krem, günlük bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası olarak cildinize ihtiyaç duyduğu nemi gün boyu sağlıyor; özel olarak hassas ciltlerin korunmasına yönelik geliştirilmiş formülü ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, cildin en hassas noktalarından biri olan göz çevresi için özel olarak geliştirilmiş Dermalex Hassas Göz Çevresi Kremi, rahatlatıcı etkisiyle hassas tüm cilt tiplerine uyum sağlıyor. Dermatolojik olarak test edilmiş formülüyle nemlendirme sağlayarak cildi rahatlatıyor ve tahrişe karşı koruyor.



Dermalex Sensitive Balance serisi ile bahar aylarının getirdiği değişen koşullarda bile hassas cildinizi koruyarak canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Baharın getirdiği tazelikle birlikte cildinizin yenilenme ihtiyacına cevap verin ve Dermalex Sensitive Balance serisinin sunmuş olduğu yenilenme hissiyle tanışın.

*İpsos, Dermalex Yeni Marka Lansman Araştırması, Türkiye, 2020.



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