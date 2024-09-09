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Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti... İşte detaylar...

Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Başarılı oyuncu Derin Beşikçioğlu, babası Erdal Beşikçioğlu’nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi’nin barınağını ziyaret etti.

 Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Ailesinin izinden gidip oyuncu olan ve Strasbourg Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü‘nden mezun olan Derin Beşikçioğlu hayvansever kimliğiyle de takdir topluyor.

 Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Beşikçioğlu babası Erdal Beşikçioğlu‘nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi’nin barınağını ziyaret etti.

 Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Ziyaret sırasında Derin Beşikçioğlu’na babası da eşlik etti. Genç yıldız gün boyu barınaktaki köpeklerle yakından ilgilendi.

 Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Hayvan haklarıyla ilgili gösterdiği duyarlılıkla kalpleri bir kez daha fetheden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızına barınakla ilgi yeni yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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