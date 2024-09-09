 Derin ve Erdal Beşikçioğlu'ndan anlamlı barınak ziyareti

Başarılı oyuncu Derin Beşikçioğlu, babası Erdal Beşikçioğlu’nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi’nin barınağını ziyaret etti.

Ailesinin izinden gidip oyuncu olan ve Strasbourg Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü‘nden mezun olan Derin Beşikçioğlu hayvansever kimliğiyle de takdir topluyor.

Beşikçioğlu babası Erdal Beşikçioğlu‘nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi’nin barınağını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Derin Beşikçioğlu’na babası da eşlik etti. Genç yıldız gün boyu barınaktaki köpeklerle yakından ilgilendi.

Hayvan haklarıyla ilgili gösterdiği duyarlılıkla kalpleri bir kez daha fetheden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kızına barınakla ilgi yeni yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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