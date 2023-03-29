SnobMagazin.com

Deren Talu ile Baran Tınaz'ın İlişkisini Şiddet mi Bitirdi?

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile iş insanı Baran Tınaz ile ayrıldığını sebebi ortaya çıktı. Talu'nun sevgilisinden şiddet gördüğü için ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. İşte detaylar...

Deren Talu ile Baran Tınaz&#039;ın İlişkisini Şiddet mi Bitirdi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli ve Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu'nun geçtiğimiz günlerde Baran Tınaz ile ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Deren Talu ile Baran Tınaz&#039;ın İlişkisini Şiddet mi Bitirdi?

Ayrılığın sebebi ise Talu'nun, sevgilisinin istememesine rağmen reklam teklifini kabul etmesi olduğu söylenmişti.

Deren Talu ile Baran Tınaz&#039;ın İlişkisini Şiddet mi Bitirdi?

Asıl ayrılık sebebinin ise Talu'nun sevgilisinden şiddet gördüğü için ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Darpa uğradığı öğrenilen Deren Talu'nun rapor aldığı iddia edildi. Talu'nun darp olayından sonra ayrıldığı ortaya çıktı.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?