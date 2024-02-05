  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Depreme Hatay'da yakalanan Zeynep Sever, felaketten bir gün önce çektirdiği fotoğrafı paylaşıp duygularını yazdı

Depreme Hatay'da yakalanan Zeynep Sever, felaketten bir gün önce çektirdiği fotoğrafı paylaşıp duygularını yazdı. İşte detaylar...

Depreme Hatay'da yakalanan Zeynep Sever, felaketten bir gün önce çektirdiği fotoğrafı paylaşıp duygularını yazdı

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, geçtiğimiz sene 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanmıştı. Sever, geçtiğimiz sene depremden bir gün önce Hatayspor'un oynadığı maçı tribünde izlemişti.

 Depreme Hatay'da yakalanan Zeynep Sever, felaketten bir gün önce çektirdiği fotoğrafı paylaşıp duygularını yazdı

Sever, çektirdiği hatıra fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, "Tam bir yıl önce bugün, bu saatler. Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle. Ama ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri. O gece o felaketi yaşayan herkes de biliyorum benim gibi, bir daha eskisi gibi olması belki de uzun yıllar alacak. Kızgınlığım da geçmiyor, doğaya değil. Depreme değil... İnsana, gözü doymak bilmeyen insana, aç gözlülüğe, ihmallere... Acıların ajite edilmesinden de, acıya bağlanıp yaşanmasından da hoşlanmıyorum fakat bu yaşadıklarımız unutulmasın istiyorum, dersler alınsın artık tekrarlanmasın. O zaman yitip giden canlar rahat uyuyacak sanki, buna inanıyorum" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Teoman rekor kırdı
  Magazin

Teoman rekor kırdı

Ünlü ismi Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle poz verdi
  Magazin

Ünlü ismi Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle poz verdi

German Design Awards’tan Designist’e iki ödül birden
  Güncel

German Design Awards’tan Designist’e iki ödül birden

Ata Demirer ile gazino günleri başlıyor
  Magazin

Ata Demirer ile gazino günleri başlıyor

Özcan Deniz'den setten kareler
  Magazin

Özcan Deniz'den setten kareler

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı
  Magazin

Ünlü oyuncu Naz Elmas kış ayında tekne tatiline çıktı