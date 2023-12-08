  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan ve hedef gösterilen Ahbap'la ilgili denetleme başlatıldı.

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi
Derneğin başkanı olan Haluk Levent açıklama yaptı. Şarkıcı, "Ve İçişleri Bakanlığı denetimi bitti! 6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı. Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik. İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim.
Ne mutlu bize. Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize,
iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökhan Türkmen'den yeni tarz
  Magazin

Gökhan Türkmen'den yeni tarz

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti
  Magazin

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu
  Magazin

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!
  Magazin

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!
  Magazin

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!

İzzet Yıldızhan, Oğuzhan Koç'tan aldığı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu!
  Magazin

İzzet Yıldızhan, Oğuzhan Koç'tan aldığı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu!