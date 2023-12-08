Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan ve hedef gösterilen Ahbap'la ilgili denetleme başlatıldı.



Derneğin başkanı olan Haluk Levent açıklama yaptı. Şarkıcı, "Ve İçişleri Bakanlığı denetimi bitti! 6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı. Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün ALNIMIZIN AKIYLA bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik. İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu twiti yazma ihtiyacı hissettim.

Ne mutlu bize. Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, @AFADBaskanlik ve valiliklerimize,

iş birliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

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