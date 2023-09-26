  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Deprem bölgesine yatırımları sürüyor

Deprem bölgesine yatırım yapan RAL Yatırım Holding ve GrainTürk, İskenderun'daki yeni projesi "New Tower"ıninşaatını sürdürüyor.

Deprem bölgesine yatırımları sürüyor

İskenderun'un merkezinde yer alan ve büyük ölçüde ofis, restoran ve ticari alanları içerecek olan 25bin metrekarelik alana sahip olan projenin inşaat süreci hız kesmeden devam ederken, deprem bölgesine yapılan bu yatırımın önemi her geçen gün daha da artıyor.

Deprem bölgesine yatırımları sürüyor

RAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, 6 Şubat depreminin etkisiyle bu projeye zarar gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve 2024 baharında tamamlama hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesine yatırımları sürüyor

Kandemir ayrıca, "Bu dönemde, İskenderun'da istihdamın ve iş hayatının sürdürülebilirliği ile moral ve motivasyonun yüksek tutulması amacıyla bu inşaata devam etmek bizim için en önemli görev oldu. Şirketimiz ve ortağımızın odak noktası, Hatay'da depremin ardından devam eden tek büyük proje olarak bu işi tamamlamak" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı
  Magazin

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans Nişantaşı'nda pazar günü kapalı olan pırlanta mağazası açtırdı

Çağatay Ulusoy'a şok haber!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'a şok haber!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması