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Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, üzüntüsünü belirtti. İşte haberin detayları...

Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz

Tamer Karadağlı, deprem bölgesi Gaziantep'e gitti. Ünlü oyuncu, Gaziantep'e gitti.
Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı, üzüntüsünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmaları arasında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" dedi.
Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz

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Editör
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