Deprem Bölgesine Giden Tamer Karadağlı: Kelimeler Gerçekten Kifayetsiz

Tamer Karadağlı, deprem bölgesi Gaziantep'e gitti. Ünlü oyuncu, Gaziantep'e gitti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Karadağlı, üzüntüsünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmaları arasında çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.