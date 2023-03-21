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Deprem Bölgesi Hatay'a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve meslektaşlarıyla Berk Oktay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle (UCİM) deprem bölgesi Hatay'a gitti. Ünlü oyuncu, yazdıklarıyla duygulandırdı. İşte detaylar...

Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Berk Oktay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle (UCİM) deprem bölgesi Hatay'a gitti.

Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Çadır kentleri dolaşan oyuncu, çocuklarla oyunlar oynadı.

Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Depremzedelere moral veren Oktay, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Oyuncu, "Dokunmak... Acıyı,sevgiyi ve umudu paylaşmak... Küçücük çocuğun, 'sen bir şey yemedin aç kalma' diyip elindekini uzatmasının karşısında küçülmek... Enkazda üç gün kalıp oğluyla çıkmayı başaran ama eşi ve diğer evladını kaybeden babanın takamülü karşısında konuşamamak... Elinden geldiğince destek olmaya gittiğin çadırda ki teyzenin seni ağarlamaya çalışmasıyla Anadolu'yu ciğerine kadar hissetmek... Kahraman Mehmetçiğin yüreğiyle ısınmak... Ve kelimelere sığdıramadıklarım... Bir çift gözü gülümsetebilmek için, tek bir yüreği ısıtabilmek için gidin... Sarılın... Biz bırakmıyacağız. Hiç bırakmayın" dedi.
Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

Oktay, depremin ilk gününden beri depremzedelere destek için çalışıyor. 

Deprem Bölgesi Hatay&#039;a Giden Berk Oktay Yazdıklarıyla Duygulandırdı

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