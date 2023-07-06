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Denizlere adanmış bir ömür

73 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş, Aksona lakabıyla  yıldır denizlerimizle iç içe.

Denizlere adanmış bir ömür

Sünger avcısı Mehmet Baş küçük yaşında aşık olduğu deniz serüvenine, bugün 18 m.'lik AKSONA MANCORNA adlı tirhandiliyle, denizlerimizi yerli ve yabancı turistlere tanıtma hizmeti vererek devam ediyor. Su altı görüntüleri ile beraber, Mehmet Baş ve sevenlerinin katkılarıyla hazırlanan “AKSONA İLE MAVİNİN BÜYÜSÜNDE” adlı belgesel filmimiz 8 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı saat 20.00'da Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Trafo Bodrum'da ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Birçok denizci yetiştirmesinin yanı sıra süngerciliği yurt dışında anlatarak Türkiye'nin tanıtımına da katkıda bulunan Mehmet Baş, anılarını Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ile paylaştı.

Denizlere adanmış bir ömür

Konusunda Türkiye'nin ilk ve tek sivil toplum örgütü olan Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu üyesi SUFOD, su altı fotoğrafçılığının ve filmciliğinin yaygınlaşması, teknik bilgi ve donanıma sahip elemanların yetişmesi, çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gönüllü su altı fotoğrafçıları ve filmcileri tarafından kurulmuş bir dernektir.

Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda denizlerimizin önemli bir değeri olan Mehmet Baş ile 7 gün süren bir dalış programı gerçekleştirdik. Dalışa başkanımız Ateş Evirgen, yönetim kurulu üyelerimiz Cem Özoral, Mehmet Çelik ve Murathan Yıldız katıldı. Prodüksiyonu Murathan Yıldız ve Mehmet Çelik'e ait olan film elli dakika uzunluğunda.

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