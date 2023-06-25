Denizde müzik keyfi nirvana yaptı

Tatilciler için özel hazırladığı playlisti ile müzikseverleri coşturan Kabil, Türkçe müziklerinin yanı sıra çaldığı yabancı şarkılarla da eğlencenin doruğunu nirvanaya çıkardı. Yaklaşık iki saat boyunca muhteşem bir performans sergileyen başarılı Dj, alkışlar eşliğinde performansını noktaladı.

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