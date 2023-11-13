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Deniz Uğur'un arabasının lastiğini kim patlattı? Anında sildi!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur kafa karıştıran paylaşım yaptı! İşte detaylar...

Deniz Uğur'un arabasının lastiğini kim patlattı? Anında sildi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Deniz Uğur, çocuğunu okuldan almaya giderken aracının lastiği patladı. Reha Muhtar ile çocuklarının velayet davası devam eden oyuncu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeyken aracın lastiği patladı.

Deniz Uğur'un arabasının lastiğini kim patlattı? Anında sildi!
Patlayan lastiği Instagram'dan paylaşan Uğur, "Arkadaşlar, oğlumu okuldan almaya giderken ikinci köprüde aracım titremeye başladı. İlk sapaktan çıkıp yol kenarındaki cebe çekebildim. Eşim lastiğin fotoğrafını çekmemi istedi. Birileri kesmemiş mi sizce?" diye yazdı.

Deniz Uğur'un arabasının lastiğini kim patlattı? Anında sildi!
Uğur, paylaşımı 10 dakika sonra ise sildi. Oyuncu, 2021 yılında Erdinç Gülener ile evlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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